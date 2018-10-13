بعد إعلان إصابته بالسرطان.. الفيشاوي يكشف عن وصيته لنجله

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن وصيته لابنه أحمد الفيشاوي، بأنه طلب منه تحقيق حلمه بتقديم فيلم عن المطران السوري هيلاريون كابوتشي، لرغبته في التأكيد على أن العرب ليسوا إرهابيين.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، موضحا أن إعلانه لخبر إصابته بمرض السرطان في حفل الافتتاح لم يكن مخططاً له من جانبه، ولكنه أراد بث طاقة أمل ونور للمصابين بهذا المرض، لاسيما أنه يغضب من طريقة تعامل وسائل الإعلام مع السرطان، وتصدير صورة عنه على أنه مرض قاتل وفتاك.

وأكد أنه سيتحلى بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض، خاصة وأنه يعرف أشخاص تعافوا منه بشكل كامل، ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي دون أدنى مشكلة.