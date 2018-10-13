28 مليون دولار لـ ” نايت سكول ” في أول أسبوع من عرضه

واشنطن(صدى):

تصدر فيلم ” نايت سكول ” إيرادات السينما الأمريكية ليحقق 28 مليون دولار إيرادات خلال أول عطلة نهاية أسبوع من العرض ليتربع تيفاني هاديش وكيفن هارت على عرش السينما في الفيلم الذي تدور قصته عن اضطرار مجموعة من البالغين بقيادة هارت لحضور حصص ليلية بمؤسسة تعليمية حيث تلعب هاديش دور المعلمة، وهو من إخراج مالكولم دي لي.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة ” سمولفوت ” في المرتبة الثانية بإجمالي إيرادات 23 مليون دولار، وتدور أحداثه في عالم رجال الثلوج حيث تسود الحياة الطبيعية لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف ظهور الإنسان ،الفيلم بطولة صوتية لكل من تشانينج تاتم وزيندايا وليبرون جيمس وجينا رودريجيز.

وجاء في المركز الثالث فيلم ” المنزل ذو ساعة الحائط ” بـ12.5 مليون دولار، وهو مستوحى من رواية بنفس العنوان ويدور حول لويس، أوين فاكارو، الفتى اليتيم الذي ينتقل إلى منزل عمه الغامض جوناثان، جاك بلاك، برفقة جارته فلورنس، كيت بلانشيت، التي تتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، ليتكون ثلاثي يسعى لإنقاذ العالم من الفناء.