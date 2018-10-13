المغامسي مغردا: الذود عن بلادنا الغالية وولاة أمرها بات واجبا شرعيا لا حيدة عنه

نايف السالم(صدى):

قال خطيب وإمام مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي إنه أصبح واجبًا شرعيًّا على المواطنين الدفاع والذود عن وطنهم في مواجهة ما يُشاع ضده من أباطيل وأراجيف، مضيفا: ” في ظل أباطيل تُشاع وأراجيف تُقال وقضايا لم يُكشف بعد لثامُها يتاجر البعض بها، فإنّ الذود عن بلادنا الغالية وولاة أمرها أضحى واجبًا شرعيًّا لا حيْدةَ لنا عنه “.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع ” تويتر ” اليوم السبت أن المملكة معقل العرب وموئل الإسلام وحصن الأمّة.