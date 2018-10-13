قريبا.. يحيى الفخراني يعود لشاشة السينما بـ ” شاى بالقرنفل “

القاهرة(صدى):

أعلن المخرج عمر عبد العزيز عن قرب الإنتهاء من إختيار باقي الفنانين المشاركين في الفيلم السينمائي الجديد ” شاي بالقرنفل ” وذلك بعد أن استقر على إختيار النجمين الكبيرين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة .

الفيلم عن قصة الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد، ويواصل كتابة السيناريو والحوار المخرجة والمؤلفة هالة خليل، ويتولى إنتاجه عدة جهات إنتاجية بالإضافة إلى بطلى العمل ومخرجه.

جدير بالذكر أن الفيلم يعيد النجم الكبير يحيى الفخرانى لشاشة السينما بعد فترة غياب طويلة، أما الفنان الكبير فاروق الفيشاوى فكانت آخر أفلامه ” ليلة هنا وسرور ” في عيد الأضحى الماضي، من بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبرى.