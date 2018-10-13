الجمارك: شرط واحد يفتح الباب أمام دخول السيارات الكهربائية للمملكة
تنتظر إدارة الجمارك الموافقة الرسمية من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية من أجل السماح بدخول السيارات الكهربائية للمملكة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت إدارة الجمارك أنه فور الحصول على الموافقة طبقا للائحة الفنية للهيئة سيتم فتح الباب أمام دخول السيارات الكهربائية للاستخدامات التجارية.
وكانت الهيئة قد منحت شهادات مطابقة لثلاث سيارات كهربائية سمحت بدخولها للاستخدام الشخصي مطلع 2018م، في حين أنه من المنتظر أن تسمح بدخولها للاستخدامات التجارية وتعميم التجربة خلال 6 أشهر.
وتشير توقعات المتخصصين إلى احتمالات تزايد نسبة واردات السيارات 7% خلال العام الجاري بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 1 ساعة
عاد ياليت انكم ترجعون السيارات ذات الاستهلاك العالي البنزين لمصدرها فهي غير جيدة وهاهي تصدي في المعارض وسعرها فاحش وغبي.
مركاز نجد[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 1 ساعة
حسب ماسمعت ان السيارات الكهربائية تحتاج شحن من محطات خاصه لها يعني اذا جيت تشحن اتوقع الشحن لمرة واحدة من خمسين الى مية ريال ،، يعني اغلى من البنزين ،يعني حقنه وصبه لبن
M-512🐧[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 19 دقيقة
فيه سيارات تشحن من فيش بيتك ياباشا 😂😹