الجمارك: شرط واحد يفتح الباب أمام دخول السيارات الكهربائية للمملكة

علي القحطاني (صدى):

تنتظر إدارة الجمارك الموافقة الرسمية من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية من أجل السماح بدخول السيارات الكهربائية للمملكة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت إدارة الجمارك أنه فور الحصول على الموافقة طبقا للائحة الفنية للهيئة سيتم فتح الباب أمام دخول السيارات الكهربائية للاستخدامات التجارية.

وكانت الهيئة قد منحت شهادات مطابقة لثلاث سيارات كهربائية سمحت بدخولها للاستخدام الشخصي مطلع 2018م، في حين أنه من المنتظر أن تسمح بدخولها للاستخدامات التجارية وتعميم التجربة خلال 6 أشهر.

وتشير توقعات المتخصصين إلى احتمالات تزايد نسبة واردات السيارات 7% خلال العام الجاري بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.