فنانة شهيرة راحلة تستعد لجولة موسيقية عالمية

لندن(صدى):

أعلنت شركة ” بيز هولوغرام ” أن الفنانة البريطانية الراحلة آيمي واينهاوس ستعود أمام أحبائها عن طريق تقنية ” هولوغرام ” إلى جانب مؤدين وفرق حيّة في حفلات فنية تتراوح بين 75 و110 دقائق.

وبحسب ماذكرته الشركة أن الراحلة واينهاوس تستعد لجولة فنية عالمية في 2019، على الرغم من وفاتها عام 2011،

يذكر أن وينهاوس أصدرت ألبومها الأول “ Frank ” في أكتوبر (تشرين الأول) 2003، والذي جعلها تترشح لجائزتين من جوائز بريت، وفازت أغنيتها “Stronger Than Me” بجائزة (Ivor Novello) لأفضل أغنية معاصرة لعام 2004.