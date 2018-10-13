تركي آل الشيخ يعزي المطربة أنغام بوفاة شقيقتها غنوة

أماني الغامدي(صدى):

تقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ،بالتعازي للمطربة المصرية أنغام، في وفاة شقيقتها، غنوة سليمان، التي توفيت أمس الجمعة إثر تعرضها لحادث سير.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: ” أتقدم بأحر التعازي للفنانة القديرة أنغام بوفاة أختها صباح اليوم… البقاء لله”.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ وأنغام يجمعهما تعاون فني في ألبومها الغنائي الجديد، الذي تستعد لطرحه ، حيث كتب لها كلمات أغنية “بخاف أفرح” من والتي تم طرحها قبل أسابيع.

الجدير بالذكر أن غنوة سليمان هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان ، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل وكان أول عمل لها مسلسل “الأب الروحي”، الذي يعرض حاليا على شاشة مجموعة قنوات dmc المصرية.