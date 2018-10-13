تركي آل الشيخ يعزي المطربة أنغام بوفاة شقيقتها غنوة
تقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ،بالتعازي للمطربة المصرية أنغام، في وفاة شقيقتها، غنوة سليمان، التي توفيت أمس الجمعة إثر تعرضها لحادث سير.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: ” أتقدم بأحر التعازي للفنانة القديرة أنغام بوفاة أختها صباح اليوم… البقاء لله”.
يشار إلى أن تركي آل الشيخ وأنغام يجمعهما تعاون فني في ألبومها الغنائي الجديد، الذي تستعد لطرحه ، حيث كتب لها كلمات أغنية “بخاف أفرح” من والتي تم طرحها قبل أسابيع.
الجدير بالذكر أن غنوة سليمان هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان ، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل وكان أول عمل لها مسلسل “الأب الروحي”، الذي يعرض حاليا على شاشة مجموعة قنوات dmc المصرية.
ابو منار[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
زمن غريب
مافي موعظة من الموت
M-512🐧[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 1 ساعة
اسأل الله حسن الخاتمة.
قوقاز[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماشالله عليه كل مصر يعرفها نفر نفر
قوقاز[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 35 دقيقة
مايعرف أخبار السعوديه والخليج وباقي العالم العربي والإسلامي بس جميع أخبار مصر من مطربين إلى شعب إلى قطط وعنزات