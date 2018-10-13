بمساعدة صديقته.. شاب يذبح خالته لسرقة مجوهراتها
عثرت الجهات الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية، على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها؛ حيث كشفت أن ابن شقيقتها اتفق مع صديقته على ارتكاب الجريمة الشنعاء لسرقة خالته.
وسدد الشاب العاطل عدة طعنات لخالته؛ ما أصابها بجرح ذبحي في الرقبة؛ بمساعدة صديقته ليستوليا على مشغولاتها الذهبية وهاتفها الجوال في واقعة مروعة.
وتمكنت الشرطة من ضبط الجاني وصديقته، وبمواجتهما بالأمر اعترفا بارتكاب الجريمة لسرقة خالته؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 1 ساعة
حتأولوا كنا عارفين.. اكيد وأعت بمزرر
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه كدا يا مزر…؟
قرااا ايه …؟
مايصحش…؟
M-512🐧[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 1 ساعة
كالعادة فضائح مصر .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 1 ساعة
إخرس أطع لسانك
مززر اشرف منك
M-512🐧[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 42 دقيقة
دور لك كلوركس وتعال اتكلم ياجدعع.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4254 ] نشر منذ 6 دقائق
قال مواضيع منوعااات واشوف مواضيعها غلب عليها الحوادث الله يعين😥