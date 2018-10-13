بمساعدة صديقته.. شاب يذبح خالته لسرقة مجوهراتها

القاهرة(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية، على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها؛ حيث كشفت أن ابن شقيقتها اتفق مع صديقته على ارتكاب الجريمة الشنعاء لسرقة خالته.

وسدد الشاب العاطل عدة طعنات لخالته؛ ما أصابها بجرح ذبحي في الرقبة؛ بمساعدة صديقته ليستوليا على مشغولاتها الذهبية وهاتفها الجوال في واقعة مروعة.

وتمكنت الشرطة من ضبط الجاني وصديقته، وبمواجتهما بالأمر اعترفا بارتكاب الجريمة لسرقة خالته؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.