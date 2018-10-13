بالصور.. جمعية كيان ” للأيتام ” تقيم دورة التاجر الصغير” للوعي المالي لأبنائها الأيتام” 

محمد السعران(صدى):

أقامت جمعية كيان “ للأيتام ” على مدى ثلاثة أيام دورة التاجر الصغير” للوعي المالي لأبنائها الأيتام” بالتعاون مع مؤسسة هن لتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تم معها سابقا توقيع مذكرة تفاهم.

وأقيمت الدورة في مقر الجمعية بحي الفلاح وحضرها حوالي 24 طفل من أبناء جمعية كيان وقدمتها لهم المدربة ليلى محمد شراحيلي مدربة معتمدة ومنسقة برنامج التاجر الصغير

وتهدف الدورة إلى تعليم الطفل الادخار ومعرفة إعداد الميزانية ومعرفة أهدافه وكيفية الانتقال لمرحلة المعرض الذي سيكون بتاريخ 1 نوفمبر ويستمر ثلاثة أيام في أحد المولات في الرياض وذلك لعرض مشاريع التاجر الصغير الذي هو من بنات أفكاره وبدون مساعدة أهله وسيكون لكل طفل جناح وبوث. وسيتم اختيار المشاريع والقيام بعمل العلامات التجارية وكيفية التسويق قبل أسبوع من المعرض. علما أنه سيكون بعد المعرض سفراء للتاجر الصغير وسيتم اختيارهم من خلال عدة شروط منها: الثقة بالنفس ودقة التعامل مع الجمهور وعرض المشروع وكيفية التعامل مع الزبون. بعد ذلك يتم انتقالهم إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة أكاديمية سفراء التاجر الصغير وفي حال دخولهم الأكاديمية يتم التواصل معهم من قبل مؤسسة هن لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

هذا وقد ركزت الدورة على مفهوم الميزانية والادخار والانفاق والأهداف الذكية، وتعريف التاجر الصغير، وتعريف الادخار، وتعريف أولية الأهداف حسب أهميتها وإعداد الميزانية، وكيف تصبح مستهلكا ذكيا، والعصف الذهني واستمطار الأفكار وبناء المشروع المصغر، ودراسة الجدوى، وإدارة المشاريع الصغيرة وحماية المستهلك، والمستندات التجارية، والعلامات التجارية والفواتير، والقروض البنكية والشيكات وبطاقات الصراف الآلي. وتخلل ذلك بعض التدريبات. وتم توزيع بعض الهدايا التشجيعية على المتدربين والمتدربات من أبناء جمعية “كيان.”

وفي الختام وقعد المتدربون على ميثاق التاجر الصغير. وأكدت المتدربة سارة محمد أنها ستعمل مشروعا باسم بزنس سارة، كما قال المتدرب انس محمد سوف أخلط عدة عطور وأسميها عطور أنس، وقالت المتدربة هيفاء إبراهيم سأصمم شنطة باسمي وأعرضها بمشروعي، أما المتدربة سارة الحميدان فقالت سأعمل أقواس لتزيين شعر الفتيات بتصاميم جميلة، وقال المتدرب عبد الرحمن سيكون لي مشروعا ناجحا وسيكون مفاجأة للجميع.

هذا وقد أكدت الأستاذة سمها الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية “كيان ” للأيتام على أن الجمعية تهدف الى التنمية المستدامة لليتيم ويهمنا مصلحته وبناء كيانه ومستقبله وأنه لوجود عقد مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي تنص على التعاون من قبل مؤسسة هن لتنظيم المعارض والمؤتمرات لتطبيق برنامج التاجر الصغير للوعي المالي وفق أعداد المشاركين المستفيدين المتفق عليهم من جمعيتنا كيان للأيتام وحيث أن هذه المؤسسة تقوم بجهود ملموسة تجاه أبناء المجتمع من باب المسؤولية الاجتماعية فقد التقت إرادة الطرفين وتم الاتفاق بينهما. وأتمنى أن تؤت هذه الدورة ثمارها ويستفيد أبناؤنا منها ونرى لهم مشاريعا رائعة تدر عليهم أرباحا وفيرة إن شاء الله.