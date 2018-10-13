فيسبوك ترد على اختراق حسابات المستخدمين

وكالات(صدى):

يواجه مستخدمو برامج التواصل الاجتماعي الأيام الماضية مشكلة اختراق حساباتهم الشخصية، والتي تسبب لهم قلقاً على معلوماتهم، وبياناتهم الشخصية المخزنة .

ويأتي هذا نتيجة عدم معرفة الأشخاص كيفية تأمين حسابتهم، حيث تم اختراق قرابة 50 مليون حساب على برنامج التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” أواخر شهر سبتمبر.

وقالت شركة ” فيسبوك ” إنها تجري “مراجعة داخلية وخارجية شاملة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم ما زالت بحوزة المخترقين أم لا وطلب منا عدم مناقشة من يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجوم “.