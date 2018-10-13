رفض والدها زواجهما.. فانتقم لنفسه بهذه الفضيحة

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة غريبة ومثيرة للإشمئزاز استهجان المجتمع المصري عندما اتبع شاب شيطانه وشهواته ليكشف لأهالي قريته في صعيد مصر كيف يمكن أن يتحول الحب والهيام إلى كره وانتقام وإشاعة للفضائح ..

البداية عندما وقع ” فران ” عمره 19 عام في حب فتاه تصغره بعامين ليتقدم رسمياً لطلب يدها من أبيها إلا أن رفض أبيها له أثار غروره لقرر تلقينه درس من دروس إبليس .

بدأ الشاب في رمي شباكه غبى الفتاه قليلة الخبرة بألاعيب الشيطان ليستدرجها في بيته ويقنعها بأنها بمثابة زوجته أمام الله دونما انتظار لبعض الأوراق المهملة لتستسلم الفتاه لأحضانه .

لم يكتفي الفاسق بالنيل من شرفها بل قام بتصويرها وبث مقطع فيديو لها على صفحات التواصل الإجتماعي بغرض فضح أبيها ودفن رأسه في التراب دون أن يهمه سمعة فتاته وتعرضها للقتل في مجتمع معروف بتشدده بإلتزام الفتيات .

في سياق متصل تلقت الشرطة بلاغ من أهل الفتاه بالتشهير بإبنتهم وخداعها وحرروا محضر ضده لتلقي الشرطة القبض عليه بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة وباشرت النيابة التحقيق .