تركي آل الشيخ: شكرا لوليد الفراج على التغيير الكبير بالنقل التليفزيوني

طلال الغامدي(صدى):

أظهر النقل التليفزيوني تغييرًا كبيرًا على يد الإعلامي وليد الفراج؛ حيث وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، شكره للفراج، لافتًا إلى أنه يتطلع للمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة.

صرّح ” آل الشيخ ” قائلًا: ” شكرًا لوليد الفراج على التغيير الكبير في النقل التلفزيوني، حقيقة بدأت ألمس خبرته وأصبح يشاهدها الجميع حاليًّا.. ثقتي فيك يا وليد -بإذن الله- في محلها وأطمح أن يكون هناك المزيد خلال الفترة القادمة. ”

ورد ” الفراج ” على كلمات رئيس الهيئة العامة للرياضة، قائلًا: ” شكرًا معالي الرئيس.. شكرًا لكل فريق العمل.. القناة الرياضية، الشركة العالمية، الشباب المبدع الذي كان يحتاج فقط للثقة والدعم، جعلك ذخرًا ما قصرت معنا في كل ما طلبته القناة والعاملون بها. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ” آل الشيخ ” كان قد كلّف ” الفراج ” بإدارة شبكة القنوات الرياضية السعودية الجديدة “Vibe” والتي تنطلق في مطلع 2019، كما تنقل مواجهات دوري المحترفين.