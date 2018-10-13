رونالدو يحدد شرطا لقبول التحقيق معه في واقعة اغتصاب فتاة أمريكية

ماجد محمد(صدى):

حدد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو شرطا لقبول التحقيق معه بشأن قضية اغتصاب سيدة أميركية في عام 2009، وهو أن يجري التحقيق معه عن طريق مكالمات الفيديو من مقر إقامته بإيطاليا، بسبب انشغاله مع نادي يوفنتوس في الفترة المقبلة، وجدول المباريات المزدحم في فترة قصيرة.

وكانت فتاة أمريكية كاثرين مايورغا تتهم نجم يوفنتوس الإيطالي رونالدو باغتصابها في أحد فنادق فيغاس عام 2009، وتمكن ممثلو رونالدو بإثبات أن الوثائق التي يمتلكونها مزورة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تمسك فيه الفريق القانوني لمايورغا بصحة الوثائق التي نشرتها لإثبات تورط رونالدو في الاغتصاب.