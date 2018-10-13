3 أسباب تؤدي لارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر مكيف السيارة من أهم الأجزاء التي لا يمكن الإستغناء عنها في منطقتنا العربية نظراً لإرتفاع درجات الحرارة الشديدة، لكن يعاني بعض السائقين من مشكلة ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف.

ويجد السائق نفسه في موقف صعب بسبب هذا الأمر، إذ عليه غلق المكيف في ظل درجات الحرارة التي تتخطى 50 درجة مئوية أحياناً، أو ترك درجة حرارة المحرك ترتفع وهو ما يضر بالمحرك، إذاً ما أسباب المشكلة؟

1- تعد المروحة الخاصة بمكيف السيارة سبب رئيسي لإرتفاع حرارة المحرك، في حالة ما كانت صغيرة وغير مناسبة لعملية تشغيل المكيف لفترات طويلة، وبالتالي تكون غير قادرة على تبريد المكيف، وهو ما يرفع حرارة المحرك.

2- حال عدم تحرك المياه بشكل جيد في دائرة التبريد أثناء تشغيل المكيف ترتفع حرارة المحرك، ويرجع سبب المشكلة غالباً لخلل أو تلف مضخة المياه، ويجب هنا تغيير المضخة، كما يجب أن يكون سائل التبريد من السوائل المخصصة للمبردات.

3- إذا حدث نقص للمياه داخل الردياتير أو تعرض لإنسداد، لذا عليك صيانة الردياتير بصفة دورية والكشف عن مستوى المياه به وتزويده حال انخفاضه.