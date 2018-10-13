” الديتوكس ” خدعوك فقالوا يساعد على التخسيس

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

على الرغم من إعتماد الكثيرين من متبعي نظم التخسيس والرشاقة على شرب عصير الخضروات والفواكه فقط ” ديتوكس ” بعد الترويج الكبير له إلا أن خبيرة تغذية بريطانية أكدت على مخاطر وأخطاء الإعتماد عليه في نظامنا الغذائي .

وقالت ” سارة هاليس ” خبيرة التغذية في مصحة ” هارلي ستريت ” أن الأفضل هو تناول الخضروات والفواكه دون تقشيرها وعصرها لأن تحويلها إلى سوائل لا يساعد الجسم على الشعور بالامتلاء، وبالتالي فإن الإنسان يشعر بالجوع في فترة قصيرة فيعاود الأكل مرة أخرى .

وأشارت إلى أن متبعي نظام ” الديتوكس ” يهملون غالباً وجبات البروتين والنشويات ويفقدون العديد من العناصر الغذائية مما يؤدي للإصابة بالأنيميا والشعور بالدوخة أو الدوار وضعف التركيز .

ونصحت بإتباع نظام صحي شاملمؤكدة أن الخسارة السريعة للوزن تفقد الجسم العضلات والمياه وليس الدهون وحدها .