السيسي يؤكد أنه لا دور للإخوان في عهده.. والشعب المصري يرفضهم

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن تنظيم الإخوان الإرهابي لن يكون له أي دور في مصر طالما بقي هو في منصبه، لافتًا إلى أن الشعب المصري يرفضهم ولن يقبل بعودتهم للسلطة لأن فكرهم غير قابل للحياة.

وعلى جانب آخر، قال ” السيسي ” أن ما سمي الربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مؤكدًا أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية، مضيفًا: ” مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري، الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف. ”

وتابع الرئيس المصري: ” تلك الفوضى الخلاقة التي قادها الإخوان دمرت العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا.. سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد” ؛ داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية.

وأشار ” السيسي ” إلى أنه بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي عليها؛ مبديًا تخوفه بسبب وجود آلاف الإرهابيين في سوريا أتوا من دول العالم، كما جدد مطالباته بتجديد الخطاب الديني، مشددًا على أن الدين لا يتعارض مع الحياة.