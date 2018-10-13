صفقة تبادلية بين الهلال والنصر تحدث ضجة كبرى في الوسط الرياضي

نواف السالم(صدى):

ترددت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعقد صفقة تبادلية بين الهلال والنصر من شأنها أن تحدث ضجة كبرى في الوسط الرياضي، حيث تضمنت انتقال نواف العابد إلى النصر، وذهاب عبدالعزيز الجبرين، إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشعلت المعلومات المنتشرة عن الصفقة التبادلية موقع ” تويتر ” ، حيث تباينت ردود أفعال الجماهير الكروية بين مؤيد ومعارض الصفقة، حيث أن أغلبية مشجعو الهلال والنصر أعلنوا رفضهم للصفقة التبادلية، كما أعلن أنصار الزعيم، عدم رغبتهم في التعاقد مع لاعب سبق وأن رفض الانضمام لهم، وفضل العالمي عليهم.

واعتبر أنصار النصر، أن العابد، انتهى كرويًا بسبب الإصابات، والهلال يرغب في التخلص منه، من خلال هذه الصفقة التبادلية، بينما البعض الآخر لم ينكر رغبته في إتمام الصفقة، حيث يرى أنصار النصر، في العابد، تعاقد كبير، سوف يفيد الفريق الأول، كما اعتبر مشجعو الهلال، أن الزعيم، في حاجة لخدمات نجم مثل الجبرين، لتخفيف العبء على خط الوسط، الذي عانى من كثرة الغيابات.