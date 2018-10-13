الكشف عن الهدف من وضع أجهزة نقاط البيع وخفض السحب النقدي

عادل الحربي (صدى):

أصدرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، ووزارة التجارة والاستثمار، والبنوك توجيهات عليا لرفع حد التعاملات اليومية عند استخدام أجهزة نقاط لبيع في قطاعات التجزئة، خاصة القطاعات ذات السلع الفاخرة والثمينة «الذهب، السيارات، الأثاث المنزلي»، مع خفض حد السحب اليومي للعمليات النقدية، وإلزام متاجر التجزئة بوضع أجهزة نقاط البيع بشكل تدريجي وفق خطة زمنية محددة، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر خفض الاعتماد على النقد، والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية.

ووفقا لتلك التوجيهات ستعمل الجهات الثلاث على اتخاذ إجراءات تساعد على انتشار أجهزة نقاط البيع، عبر خفض تكاليف التعامل مع أجهزة نقاط البيع على المتاجر، وحث وتشجيع عملاء البنوك من الكيانات باستخدام أجهزة نقاط البيع عبر تقديم عروض تشجيعية للعملاء، وتشجيع المؤسسات المالية بطرح خدمات دفع إلكتروني لعملائها أكثر تطورا.

وكانت عدة بنوك وضعت الحد الأعلى اليومي لمشتريات نقاط البيع بواقع 20 ألف ريال، وسمحت عدد من البنوك برفع هذا المبلغ عبر الاتصال على البنك أو تغيير الخدمة من حساب «الأون لاين»، وفي ما يختص بعملية السحب النقدي فإن مؤسسة النقد وضعت الحد الأعلى بواقع 5000 ريال.