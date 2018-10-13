مدرب البرازيل يشيد بالأخضر: سالم الدوسري مميز

نواف السالم(صدى):

قال مدرب المنتخب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشين أن المنتخب الوطني ممتاز وقدّم أداءًا جيدًا أمام السامبا، خصوصًا في الجمل التكتيكية التي أظهرها.

وأكد ” ليوناردو ” أن ” الأخضر ” أتعب فريقه في المواجهة: ” المنتخب السعودي ولاعبو الوسط وأيضاً سالم الدوسري لعبوا مباراة جيدة.. المنتخب السعودي أظهر ثقة كبيرة في المواجهة ولم يخش لاعبوه مواجهتنا. ”

وتابع مدرب السامبا: ” أعرف المنتخب السعودي فقد تابعته في بطولة كأس العالم الأخيرة وأيضاً في المباريات الودية التي لعبها قبل المونديال كمباراته مع إيطاليا ” ، لافتًا إلى أن لاعبي الأخضر استطاعوا الوصول لمرمى فريقه ولكن لم يستطيعوا التسجيل خصوصًا لدخول لاعبين جدد لديهم.