الذهب يسجل أكبر المكاسب في يوم واحد

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار الذهب، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر مكاسب ليوم واحد في أكثر من عامين، مع تعرضها لضغوط من صعود الدولار الأمريكي وتعافي الأسهم العالمية بعد 6 جلسات من الخسائر.

وانخفض الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1219.95 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي جلسة أمس قفز المعدن النفيس حوالي 2.5% بدعم من مشتريات للاستثمار الآمن أثناء موجة مبيعات في الأسهم.

وسجل الذهب في الجلسة السابقة 1226.27 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والثلاثين من يوليو/تموز. وصعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية حوالي 1.4% هذا الأسبوع وهي أكبر مكاسب في 7 أسابيع.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 5.6 دولار، أو 0.46%، لتبلغ عند التسوية 1222.00 دولارا للأونصة.

وقال خبير الأسواق في آر.جيه.او فيوتشرز، أليكس تورو “صعود الدولار الأمريكي يضع ضغوطا نزولية على الذهب اليوم”.

وارتفع مؤشر الدولار بينما تعافت الأسهم العالمية من موجة مبيعات استمرت عدة أيام، بدعم من بيانات قوية بشأن صادرات الصين.

وما زال الذهب منخفضا أكثر من 10% عن ذروته التي سجلها في أبريل نيسان، مع تعرضه لضغوط من قوة الدولار وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1% إلى 1066.40 دولار، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من يناير عند 1096.80 دولار.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.57 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 833.49 دولار للأونصة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 843.90 دولار.