” الإسكان ” تمدد مهلة سداد ” رسوم الجدية “

علي القحطاني(صدى):

كشف مسؤول في وزارة الإسكان، عن تمديد مهلة سداد ” رسوم الجدية ” ؛ لمنح المتقدمين على مشاريع المطورين تحت الإنشاء فرصة أكبر.

وأوضح المسؤول أن الوزارة بالتنسيق مع المطورين العقاريين أخطروا عددًا من المستفيدين بتمديد مواعيد تسديد الرسوم لمن لم يسدد.

وأشار إلى أنه من بين المشاريع التي جرى التمديد لها، مشروع تلال الغروب بجدة، وذلك حتى الأربعاء الموافق نهاية أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أنه تم التمديد لمشاريع أخرى لفترات محددة مختلفة.

يُذكر أن رسوم الجدية تضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممول له.

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