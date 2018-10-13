هكذا تلقت أنغام خبر وفاة شقيقتها رغم الخلافات

أماني الغامدي(صدى):

تلقت الفنانة المصرية أنغام خبر وفاة اختها غير الشقيقة ” غنوة ” التي توفت إثر حادث عصر أمس الجمعة، بحالة من الانهيار والبكاء، رغم الخلافات التي اشتدت بينهما.

وتوجهت الفنانة أنغام إلى المستشفى التي يتواجد بها جثمان ” غنوة ” فور سماعها خبر الوفاة، وعند رؤيتها والدها الملحن محمد علي سليمان ووالدة اختها المتوفاة انهارت بالبكاء.

ونعت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام على ” فيس بوك ” وفاة اختها، قائله: ” البقاء لله.. انتقلت إلى رحمة الله غنوة محمد على سليمان.. أخت أنغام إثر حادث أليم صباح اليوم.. نسألكم الدعاء ” .

يُذكر أن العلاقة بين أنغام واختها من الأب ” غنوة ” كانت مضطربة للغاية، خاصة بعد تأكيد الأخيرة أنها تحاربها لعدم الدخول مجال الغناء بقوة رغم صوتها القوي، كما اتهمتها عدة مرات بأنها تنكر فضل والدها عليها، كما أنها ترفض مساعدة شقيقها المعاق وترفض ذكره بوسائل الإعلام.

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