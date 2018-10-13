بالصور.. إيقاف مواطن بعد العثور على 300 ألف ريال داخل سيارته بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من إيقاف مواطن تم العثور داخل سيارته على مبلغ مالي يزيد عن 300 ألف ريال.

وفي التفاصيل، اشتبهت قوة امن الطرق في مركز حفار باتجاه الشمال بطريق الساحل، في مركبة يقودها مواطن، وبتفتيشها تم العثور بداخلها على 342 ألف ريال مجهولة المصدر، ومخبأة داخل ديكور الباب الخلفي الأيمن.

وأوضحت القوة الخاصة انه عند سؤال المواطن عن المبلغ ادعى أنه ملكه، لكنه لا يعرف كم عدده وليس لديه ما يثبت ملكيته، وتم إحالته إلى الشرطة وعرضه على النيابة للتحقيق.