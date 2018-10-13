” المدينة ” تخصص 10 حافلات لنقل الركاب إلى محطة قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

خصصت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مه هيئة النقل العام، 10 حافلات للمواصلات العامة؛ لنقل الركاب بالتزامن مع فترة إطلاق رحلاته بشكل رسمي اليوم.

وأوضحت الهيئة أن الحافلات مخصصة لنقل الركاب من محطة المنطقة المركزية الشمالية المجاورة للمسجد النبوي باتجاه تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد إلى محطة قطار الحرمين السريع قبل كل موعد كل رحلة بساعة.

كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي بهدف تلبية احتياجات المسافرين القادمين والمغادرين المدينة المنورة، وامتدادًا لمنظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة لأهالي المدينة وزوارها.