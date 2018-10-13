تفاصيل إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب العام للمنتخب المصري هاني رمزي، اليوم السبت، عن تفاصيل إصابة الدولي المصري محمد صلاح التي تعرض لها في مباراة مصر وسوازيلاند التي أقيمت مساء أمس.

وأكد ” رمزي ” أن التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح هو شد قوي في العضلة الضامة وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد.

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد وسوازيلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية التي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.