السجن والغرامة لـ4 رجال و3 نساء مارسوا أعمال منافية للآداب بمكة

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الأحكام التي أصدرتها محكمة جدة الجزائية ضد 7 آسيويين بينهم 4 رجال و3 نساء، لممارستهم أعمال منافية للآداب وحيازة مقاطع وصور خليعة، بغرض الكسب المادي.

وتمثلت الأحكام في السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات وفصل الخدمة عن هواتف المحكومين، كما أوصت المحكمة بإبعادهم من البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.

وكان المدعي العام في النيابة اتهم 4 رجال و3 سيدات من جنسيات آسيوية بالاشتراك في أعمال منافية للآداب وممارسة أعمال مخلة، والتستر على خادمات هاربات والاتجار بهن، وإعداد وكر لممارسة الأعمال المخلة، وتخزين مقاطع وصور مخلة بالآداب العامة في هواتفهم.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن إحدى المتهمات خادمة آسيوية تزوجت آسيويًا وهي على ذمة زوجها الأول، كما درجت أخرى على إرسال صور غير لائقة وعارية عبر ” الواتساب ” لاستقطاب الآخرين.

وبعد ثبوت التهم على المتهمين، حكمت المحكمة على زعيم المجموعة بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 30 ألف ريال، وصرف النظر عن تهمة الاتجار بالبشر، ومصادرة مبلغ 9 آلاف ريال والجوال المضبوط معه.

كما تضمن الحكم على المتهم الثاني بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف ريال، وتضمن الحكم سجن 3 آسيويات سنتين، وفرض غرامة مالية على كل واحدة 10 آلاف ريال تعزيرا، ومصادرة هواتفهن.