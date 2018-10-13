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بالفيديو والصور.. إنقاذ 4 سيارات عالقين بالرمال وانتشال غريق ببحر الشقيق

بالفيديو والصور.. إنقاذ 4 سيارات عالقين بالرمال وانتشال غريق ببحر الشقيق
حمودي العنزي(صدى):

تمكنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم السبت، من إنقاذ 4 سيارات عالقين في الرمال بمناطق الرياض والمنطقة الشرقية وجازان.

وأوضحت الجمعية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه ورد بلاغات للجمعية عن سيارة عالقة بالرمال في ” بر المطار ” بالمنطقة الشرقية، واخرى في ” ساجر ” بالرياض، وسيارة ثالثة في حي ” نساح ” بالقرب من المزاحمية بالرياض أيضًا، وأخرى في ” الشقيق ” بجازان.

كما أشارت إلى أن الجمعية شاركت الجهات الأمنية في أنتشال غريق في بحر الشقيق بمنطقة جازان اثناء مباشرة الجمعية بلاغات واردة لها، لافته إلى استمرار عمليات الإنقاذ المتواصلة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20341 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي

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