بالفيديو والصور.. إنقاذ 4 سيارات عالقين بالرمال وانتشال غريق ببحر الشقيق
تمكنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم السبت، من إنقاذ 4 سيارات عالقين في الرمال بمناطق الرياض والمنطقة الشرقية وجازان.
وأوضحت الجمعية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه ورد بلاغات للجمعية عن سيارة عالقة بالرمال في ” بر المطار ” بالمنطقة الشرقية، واخرى في ” ساجر ” بالرياض، وسيارة ثالثة في حي ” نساح ” بالقرب من المزاحمية بالرياض أيضًا، وأخرى في ” الشقيق ” بجازان.
كما أشارت إلى أن الجمعية شاركت الجهات الأمنية في أنتشال غريق في بحر الشقيق بمنطقة جازان اثناء مباشرة الجمعية بلاغات واردة لها، لافته إلى استمرار عمليات الإنقاذ المتواصلة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20341 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي