” آل الشيخ ” عن إطلاق اسمه على مبنى بنادي الزمالك: مبادرة غير متوقعة

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، الشكر والتقدير إلى رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بعد إطلاق اسمه على مبنى اجتماعي في النادي.

وأكد ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” ، أن هذه المبادرة من رئيس الزمالك لم تكن متوقعة ولكن كونها من نادي عريق وكبير مثل الزمالك فهي محل ترحاب دائمَا.

وأضاف ” أؤكد أنني لن أتوقف عن تقديم كل ماهو مميز للرياضة العربية والمصرية وهذا نابع من موقعي كرئيس للاتحاد العربي ” .

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