” آل الشيخ ” عن إطلاق اسمه على مبنى بنادي الزمالك: مبادرة غير متوقعة
وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، الشكر والتقدير إلى رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بعد إطلاق اسمه على مبنى اجتماعي في النادي.
وأكد ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” ، أن هذه المبادرة من رئيس الزمالك لم تكن متوقعة ولكن كونها من نادي عريق وكبير مثل الزمالك فهي محل ترحاب دائمَا.
وأضاف ” أؤكد أنني لن أتوقف عن تقديم كل ماهو مميز للرياضة العربية والمصرية وهذا نابع من موقعي كرئيس للاتحاد العربي ” .
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