بالصور.. آخر تعليق للراحلة ” غنوة ” قبل وفاتها بساعات

أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر تعليقات الفنانة الراحلة ” غنوة ” شقيقة الفنانة المصرية أنغام، التي توفت أمس الجمعة.

وكتبت الفنانة الراحلة قبل وفاتها منشور على حسابها على ” فيس بوك ” ، قائله: ” ممكن أنام ربع ساعة ربع ساعة فقط، يا عقلي، يخربيت التفكير ” .

ثم لحقته بمنشور آخر، قائله: ” أنا نائمة من وقت منشور الربع ساعة، هل قمتم بالدعاء في ساعة استجابة ” .

يُذكر أن الفنانة المصرية غنوة محمد علي سليمان شقيقة المطربة الشهيرة أنغام، وابنة الموسيقار المعروف محمد علي سليمان، توفت في حادث سير بالتجمع الخامس شرقي محافظة القاهرة.

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