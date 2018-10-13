بالصور.. اندلاع حريق في أحد المنازل بحي الغوث

إبراهيم الزهراني(صدى):

اندلع حريق في أحد المنازل بحي الغوث في محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة، مساء أمس الجمعة، والذي كان يحتوي على ثلاث عائلات.

وتمكن الدفاع المدني بمحافظة العقيق من إخماد الحريق الذي وقع في تمام الساعة الـ20:35 مساء أمس الجمعة، ومن المحتمل أن يعود سبب الحريق إلى ماس كهربائي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد جمعان دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا عن الحادث، وتم توجيه الفرق اللازمة للموقع على الفور.

وأضاف ” الغامدي ” انه عند وصول الفرق وجد أن الحادث عبارة عن حريق داخل شقة في الدور الأرضي بعمارة مكونة من دورين، وتم إخلاء الموقع على الفور وإخماد الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.