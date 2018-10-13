الأخضر يعاني من ” معضلة هجومية ” .. والأندية تتحمل المسؤولية

ماجد محمد(صدى):

يعاني المنتخب الوطني من معضة في ” الهجوم ” ، وهو ما ظهر جليًا في مونديال روسيا 2018، حيث يمثل ذلك خطرًا كبيرًا على المنتخب خلال الفترة القامة.

ومن جانبه أكد الإعلامي الرياضي خالد القحطاني، أن ضعف الجانب الهجومي في الأخضر معضلة لأن لا توجد بوادر لحلها، لافتًا إلى أن قبل المونديال تم مناقشة من سيكون كهاجمًا في كأس آسيا 2019.

ووجه ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، كافة التقدير لهتان وفهد المولد، قائلًا: ” مع التقدير لهتان وفهد المولد فهم لا يجيدون هذا الدور إطلاقًا ” .

وأضاف ” اتفق تمامًا مع من يطالب بناصر كمهاجم أول في الآسيوية، ولكن ناصر الآن بعمر الـ34 وهو المهاجم السعودي الوحيد اللي يقدر يشارك في انديتنا ومنتخبنا اساسي، غير ناصر اما مضى عليهم الزمن او شباب لم يتمكنوا من اللعب موسم واحد على الاقل كاملا بشكل اساسي .. طيب رايحين على وين ؟! ” .

وأرجع البعض هذه المعضلة إلى الأندية السعودية التي تتحمل جزءً من مسؤولية غيال مهاجم سعودي، وذلك بسبب سعيها الدائم للتعاقد مع مهاجمين أجانب، ما أثار أزمة حقيقية في مستوى وعدد المهاجمين السعوديين.