استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية برواتب تبدأ من 1500 ريال

عادل الحربي(صدى):

كشف مسؤول في القنصلية الإندونيسية بالمملكة، تفاصيل جديدة حول اتفاقية استئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة.

وأوضح المسؤول أن الاستقدام سيبدأ خلال شهر نوفمبر المقبل، وسيكون متاحًا للأفراد وليس حكرًا على الشركات فقط، لافتًا إلى جاهزية نحو 30 ألف عاملة إندونيسية للقدوم إلى المملكة برواتب تبدأ من 1500 ريال.

كما أشار إلى أنه جرى وضع نظام جديد لمنع هروب العمالة المنزلية الإندونيسية يشمل عقوبات تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى المنع من دخول البلاد لمرة ثانية لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن توقف الاستقدام السابق كان بسبب مخالفات بعض مكاتب الاستقدام.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، وقع مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري، في جاكرتا اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، الخميس الماضي.

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