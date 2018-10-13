مؤسسة النقد العربي: ارتفاع دخل الفرد خلال 2017 بنسبة 3.7 %

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الجمعة، عن ارتفع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017 إلى نحو 78965 ريالًا، مقابل نحو 76083 ريالًا لعام 2016،‏ أي بزيادة 2882 ريالًا وبنسبة 3.79% .

وأوضحت ” ساما ” ، أن ارتفاع الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.48 % في عام 2017، ليبلغ نحو 2.573 مليار ريال، وذلك بعد تحقيق فائض في صافي صادرات السلع والخدمات بنحو 161.719 مليار ريال في العام الماضي.

وأشارت ” المعلومات ” ، إلى أن هناك ارتفاع في إجمالي الاستهلاك النهائي للقطاع الحكومي بنسبة 1.02% إلى نحو 631 مليار ريال في عام 2017، مقارنة بـ624.6 مليار في العام السابق.