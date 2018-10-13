” إميرسون ” تكشف عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إميرسون الدولية، عن حاجتها لشغل وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدة تخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والخبر، والجبيل، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة هي:

1- أخصائي مواد: الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، هندسة التصنيع، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، أو إدارة الأعمال).

2- مخطط المبيعات والعمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

3- فني خدمات- صمامات ومحركات: شهادة الدبلوم أو الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

4- أخصائي الخدمات اللوجستية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الخدمات اللوجستية، أو الهندسة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وبيّنت الشركة أن أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، وذلك عبر الرابط من هــــنـــا .