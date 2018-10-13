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الإسكان: رسوم الجدية أحد شروط الحصول على الوحدات

الإسكان: رسوم الجدية أحد شروط الحصول على الوحدات
عادل الحربي(صدى):

أجابت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، على استفسار أحد المواطنين بشأن ومطالبة المواطنين سداد مبلغ 1500 ريال رسوم الجدية في البحث عن سكن.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أن رسوم الجدية هي تضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممول للمستفيد.

ولفتت ” الوزارة ” ، إلى أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج وهي لمرة واحدة فقط يتم دفع رسوم الجدية.

ورد ” المواطن ” ، ” ماذا لو لم يدفع المستفيد هذا المبلغ.. هل يسقط حقه في البحث عن سكن ؟! ” .

وأشارت ” الإسكان ” ، إلى أنه يتطلب من المستفيد دفع الرسوم لحجز الوحدة السكنية، ويتم احتسابه من قيمة المنتج، أي أنها شرط للحصول على المنتجات.


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