” دياز ” يرغب في تدريب ناد إماراتي
كشفت تقارير صحفية إماراتية، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، يرغب في تدريب ناد إماراتي والعمل في الإمارات خلال الفترة القادمة.
وأوضحت التقارير، أن وكيل أعماله إيمليانو، عرض اسمه على أكثر من ناد يفكر في التعاقد مع مدرب جديد، حيث إن الحياة في دبي تروق لـ دياز، وخاصة بعدما جلب عائلته للعيش فيها.
يذكر أن نادي الاتحاد كان قد استغنى عن خدمات المدرب الأرجنتيني، الشهر الماضي، وذلك بعد تحقيقه نتائج سيئة منذ بداية الموسم الحالي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 1 ساعة
ما ينلام السيفي تبعة يقول كان مدرب للهلال
وكل مطرود من الهلال مرغوب في الخليج