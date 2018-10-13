نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إماراتية، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، يرغب في تدريب ناد إماراتي والعمل في الإمارات خلال الفترة القادمة.

وأوضحت التقارير، أن وكيل أعماله إيمليانو، عرض اسمه على أكثر من ناد يفكر في التعاقد مع مدرب جديد، حيث إن الحياة في دبي تروق لـ دياز، وخاصة بعدما جلب عائلته للعيش فيها.

يذكر أن نادي الاتحاد كان قد استغنى عن خدمات المدرب الأرجنتيني، الشهر الماضي، وذلك بعد تحقيقه نتائج سيئة منذ بداية الموسم الحالي.