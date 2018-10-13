  • الجمعة 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” دياز ” يرغب في تدريب ناد إماراتي

” دياز ” يرغب في تدريب ناد إماراتي

” دياز ” يرغب في تدريب ناد إماراتي
نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إماراتية، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، يرغب في تدريب ناد إماراتي والعمل في الإمارات خلال الفترة القادمة.

وأوضحت التقارير، أن وكيل أعماله إيمليانو، عرض اسمه على أكثر من ناد يفكر في التعاقد مع مدرب جديد، حيث إن الحياة في دبي تروق لـ دياز، وخاصة بعدما جلب عائلته للعيش فيها.

يذكر أن نادي الاتحاد كان قد استغنى عن خدمات المدرب الأرجنتيني، الشهر الماضي، وذلك بعد تحقيقه نتائج سيئة منذ بداية الموسم الحالي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 1 ساعة

ما ينلام السيفي تبعة يقول كان مدرب للهلال
وكل مطرود من الهلال مرغوب في الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *