عائض القرني : المملكة لا تفعتل الأزمات وأعدائها سيندحرو

عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ ” عائض القرني ” ، اليوم الجمعة، إن كل من يتآمر ضد المملكة وقيادتها سوف يندحر، كما إندحر غيره من الأعداء، والتاريخ يشهد.

وأضاف ” القرني ” ، أن السعودية لا تفتعل الأزمات، ولا تقتات على الدسائس لأنها صاحبة رسالة ومبدأ، ومشروع واضح المعالم فيه خير وسلام وأمن للإنسانية.

وأشار ” القرني ” ، إلي أن النصر للمملكة بإذن الله لأنها بلاد الوحي، وحماة الحرمين.