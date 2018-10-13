عائض القرني : المملكة لا تفعتل الأزمات وأعدائها سيندحرو
قال الشيخ ” عائض القرني ” ، اليوم الجمعة، إن كل من يتآمر ضد المملكة وقيادتها سوف يندحر، كما إندحر غيره من الأعداء، والتاريخ يشهد.
وأضاف ” القرني ” ، أن السعودية لا تفتعل الأزمات، ولا تقتات على الدسائس لأنها صاحبة رسالة ومبدأ، ومشروع واضح المعالم فيه خير وسلام وأمن للإنسانية.
وأشار ” القرني ” ، إلي أن النصر للمملكة بإذن الله لأنها بلاد الوحي، وحماة الحرمين.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسمع منك ياشيخ وعساك عالقوة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35596 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسااااااانك يبوعبدالله👍