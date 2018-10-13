بالفيديو.. بداية تأثير الحالة المدارية لبان على سلطنة عمان

مسقط(صدى):

أظهر مقطع فيديو بداية تأثير الحالة المدارية لبان على سلطنة عمان، حيث هطلت أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وكانت الأرصاد العمانية قد حذرت من تطور الحالة المدارية لبان في بحر العرب لتصل إلى تصنيف إعصار مداري من الدرجة الثانية.

وأكدت إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز العاصفة المدارية لبان وسط بحر العرب، على دائرة عرض 12.4 شمالًا وخط طول 60 شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 50 إلى 55 عقدة ” 93 إلى 102 كم ” ويبعد عن سواحل السلطنة – مدينة صلالة – حوالي 830 كم.