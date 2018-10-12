حقيقة زيادة أسعار البنزين

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة أرامكو، حقيقة الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار البنزين خلال الفترة القادمة.

وأكدت الشركة، أنه لا صحة مطلقًا لهذه الأنباء، مشيرًا إلى أن أي تعديل سيطرأ على أسعار البنزين سيعلن عنه رسميًا.

وقالت الشركة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” لا صحة لما يجري تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين ابتداءً من الغد. وتؤكد الشركة أن أي تغيير يطرأ على أسعار البنزين نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي ” .

وكانت أنباء قد تداولت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تفيد بوجود نية في رفع أسعار البنزين، ما أثار القلق بين المواطنين.