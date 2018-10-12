قصة كفاح 28 عاماً،،، حنان البقعاوي من معهد المعلمات إلى الدكتوراة بامتياز

سعيد العجل(صدى):

يعتبر الاصرار والكفاح والمضي نحو الهدف من أبرز سمات الناجحين الذين تسلحو بالصبر والعزيمة لترك بصمات مؤثرة تميزهم عن غيرهم في هذة الحياة.

ومن أبرز قصص النجاح تنشر صحيفة ” صدى ” قصة خريجة معهد المعلمات برفحاء حنان بنت سالم البقعاوي، وكيف صعدت إلى سلم النجاح فكافحت وثابرت وواجهت العقبات وتدرجت صعوداً حتى حصدت الدكتوراة بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى بعد 28 عاماً من تعيينها.

تعينت حنان بنت سالم فهيد البقعاوي معلمة بعد حصولها على شهادة معهد معلمات ثانوي بشمال المملكة (المستوى ثاني) في العام 1412هـ.

ثم اكملت دراستها الجامعية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وهي على رأس العمل وتخرجت عام 1418 هـ بمعدل 4.32 من 5 بعدها تفرغت لدراسة الدبلوم التربوي بكلية التربية وأنهته عام 1421 هـ بتقدير ممتاز (الثانية على الدفعة) .

ولتمييزها في مجال القياس والتقويم انتقلت عام 1423هـ لتعمل بالإدارة العامة للقياس والتقويم بوزارة التعليم وأكملت دراسة الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس (تقويم تربوي) وحازت عليه بتقدير ممتاز ومعدل 4.88من 5 عام 1432 هـ.

بعدها حصلت على قبول للدكتوراة من جامعة كنت ستيت في ولاية أوهايو وتم إنهاء كامل اجراءات البعثة من الوزارة ولكنها اعتذرت عنها لظروف أسرية وحولت الابتعاث إلى ايفاد وأكملت دراستها بجامعة الامام في نفس التخصص وحصلت على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في يوم الثلاثاء 15 محرم 1440هـ.

وتعد الدكتورة حنان سالم البقعاوي من النماذج المشرفة لبنات البلد الطموحات، إذا تحدت الظروف وتسلحت بالهمه ولم تركن أو تتقاعس في طلب العلم، فوثقت بقدراتها وأدواتها وواصلت مسيرها حتى نالت مبتغاها لتسجل بذلك أروع وأجمل قصص النجاح.