” العمل ” توضح نتائج التحقيق في واقعة فصل موظفة منتقبة من منشأة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فرق التفتيش وقفت ميدانيًا للتحقق من واقعة إنهاء خدمات موظفة سعودية منتقبة بمنشأة حلويات في جدة.

وأكدت الوزارة أنه تبيَّن أن المنشأة تتلقى طلبات التوظيف وهناك منقبات وقع عليهن الاختيار، مشيرة إلى استمرار التحقيق في الواقعة.

وقالت الوزارة : ” إشارة إلى ما تم تداوله حول إنهاء خدمات موظفة سعودية منقبة بمنشأة حلويات في جدة، توضح الوزارة أن فرق التفتيش وقفت ميدانيا للتحقق من ذلك ” .

وأضافت : ” وتبين أن المنشأة تتلقى طلبات التوظيف وهناك منقبات وقع عليهن الاختيار، ومازال التحقيق مستمرا، مؤكدة أن هذه الاشتراطات مخالفة يعاقب عليها النظام ” .