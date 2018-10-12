” العمل ” توضح نتائج التحقيق في واقعة فصل موظفة منتقبة من منشأة
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فرق التفتيش وقفت ميدانيًا للتحقق من واقعة إنهاء خدمات موظفة سعودية منتقبة بمنشأة حلويات في جدة.
وأكدت الوزارة أنه تبيَّن أن المنشأة تتلقى طلبات التوظيف وهناك منقبات وقع عليهن الاختيار، مشيرة إلى استمرار التحقيق في الواقعة.
وقالت الوزارة : ” إشارة إلى ما تم تداوله حول إنهاء خدمات موظفة سعودية منقبة بمنشأة حلويات في جدة، توضح الوزارة أن فرق التفتيش وقفت ميدانيا للتحقق من ذلك ” .
وأضافت : ” وتبين أن المنشأة تتلقى طلبات التوظيف وهناك منقبات وقع عليهن الاختيار، ومازال التحقيق مستمرا، مؤكدة أن هذه الاشتراطات مخالفة يعاقب عليها النظام ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35596 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
علمونا بنتائج التحقيق
النقاب وحجاب المرأه بشكل عام
هذا شي يدل على طيب أصل البنت وأنها صاحبة حياء
وش الي جعل موسى علية السلام
يبذل عشر سنوات من عمره في العمل من أجل الزواج من فتاة
يوم بحثت عن الجواب وجدته في نفس الآية
(تمشي على أستحياء)
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32719 ] نشر منذ 1 ساعة
يا عادل الحربي خير الكلام ما قل ودل سطرين مكررها
ايش السبب لانها خدماتها
هل علشانها متنقبه والى علشان يختارون وحده من المتقدمات مكانها يعني نبغي السبب الخقيقي
اذا علشان الحجاب فليش ماشافوها وقت المقابله واذا ما يبغون المحجبات يحطونه شرط أساسي