” التعليم ” تطالب المرشحين لشغل الوظائف بحجز موعد المقابلة الشخصية
طالبت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، اليوم الجمعة، المرشحين لشغل الوظائف التعليمية، إلى ضرورة حجز موعد للمقابلة الشخصية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضحت ” الإدارة ” أن المقابلات ستبدأ في الإدارات المرشح لها بدءًا من يوم الأحد القادم 1440/ 2/ 5هـ، وأن عليهم سرعة الدخول على الموقع الإلكتروني http://nt.gta.moe/ وحجز موعد المقابلة.
ولفتت ” الإدارة ” ، إلى وجود عدد من المرشحين لم يقم بحجز موعد للمقابلة الشخصية.
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