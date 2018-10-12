” التعليم ” تطالب المرشحين لشغل الوظائف بحجز موعد المقابلة الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

طالبت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، اليوم الجمعة، المرشحين لشغل الوظائف التعليمية، إلى ضرورة حجز موعد للمقابلة الشخصية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضحت ” الإدارة ” أن المقابلات ستبدأ في الإدارات المرشح لها بدءًا من يوم الأحد القادم 1440/ 2/ 5هـ، وأن عليهم سرعة الدخول على الموقع الإلكتروني http://nt.gta.moe/ وحجز موعد المقابلة.

ولفتت ” الإدارة ” ، إلى وجود عدد من المرشحين لم يقم بحجز موعد للمقابلة الشخصية.