شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف فنية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS “، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران، والجبيل، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات مشغل إلكترونيات- التايفون، مشرف أول ميكانيكي- التايفون، ومشرف ميكانيكيي الخدمات الأرضية- التايفون، وفني متجر الأوكسجين- التايفون،و فني التسليح- الهوك، وفني أنظمة إلكترونيات- الهوك، و فني صيانة أنظمة كهربائية- الهوك،،وفني أنظمة بيئية- التورنادو، و مشرف نطاقات.

وأكدت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي http://baesystems.taleo.net