حساب المواطن يوضح مدى إمكانية تسجيل أسرة تحصل على الضمان الاجتماعي في البرنامج

عادل الحربي(صدى):

أكد حساب المواطن أنه يمكن للأسرة التي تحصل على ضمان اجتماعي في حال وفاة الوالد أن تسجل في البرنامج .

جاء ذلك بعد تلقي تساءل من شاب سعودي بشأن انضمام أسرته إلى حساب المواطن للحصول على الدعم، موضحًا أن والده توفي والأسرة تحصل على الضمان الاجتماعي هل يدخلون إلى حساب المواطن بشكل تلقائي؛ لأنهم في الضمان أم لابد من التسجيل في البرنامج؟

وتفاعل خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بالتأكيد على أنه بإمكان الأم التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي (صك حصر ورثة أو صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان).

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.