جنرال إلكتريك: 17 وظيفة إدارية وهندسية وفنية شاغرة في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات التابعة لها في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام، والظهران، والخبر ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر الجاري، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مدير أول الدعم الفني- الإنتاج والتعزيز، فني أنابيب ضخ، مسؤول العقارات والمرافق، مدير المواد، أخصائي موارد بشرية، مدير التدفق النقدي، مدير برنامج الموقع، أخصائي عمليات الموارد البشرية- الرياض، أخصائي عمليات الموارد البشرية- المنطقة الشرقية، فني لحام.

وبيّنت ” الشركة ” ، أنه ضمن الوظائف المتاحة ” مدير منتجات المنطقة التدخلية، مهندس تقنية الإصلاح- الطلاءات، مهندس خدمات- معدات دوارة، مستشار تقني، مدير الخدمات- استشارات الموثوقية الرقمية، أخصائي مركز الخدمة، مهندس بنية تحتية ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط الأتي :https://jobs.gecareers.com