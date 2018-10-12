حقيقة منع منسوبي معهد التربية الفكرية ومركز التوحد من ارتداء الزي السعودي

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لتعليم مكة المكرمة طلال الردادي عدم حقيقة الانباء المتداولة حول صدور قرار بمنع منسوبي معهد التربية الفكرية ومركز التوحد من ارتداء الثوب والشماغ أثناء العمل، وارتدائهم زيا موحدا.

وأوضح ” الردادي “: أنه لم يصدر أي تعميم رسمي بمنع الزي السعودي لمعلمي التوحد، وأن حقيقة الأمر أنها مبادرة مقدمة من معلمي التربية الفكرية ومركز التوحد بالسماح لهم بارتداء زي موحد يسمح لهم بتقديم رعاية مميزة لهذه الفئة أسوة بما هو حاصل في المراكز الصحية والمراكز التأهيلية الطبية والمستشفيات.

أكد ” الردادي ” أنه عندما تم تقديم هذه المبادرة إلى الإدارة وافقت عليها من جهة أنها تساعد على المزيد من العطاء وسهولة الحركة والخدمة لهذه الفئة.

وأضاف أنه سمحت لهم بارتداء الزي الموحد لمدة عام يتم بعده تقييم التجربة، والاستمرار فيها أو العودة لارتداء الزي السعودي، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف فقط منسوبي معهد التربية الفكرية ومركز التوحد، نظرا لاحتياج من بها لرعاية خاصة، حيث يكون المعلم في حركة مستمرة، فالتعليم في هذه المعاهد والمراكز يعتمد على المعلم الذي يحتاجه الطفل في كل شيء.