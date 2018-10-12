” المجني عليه جاني ” الشرطة تكشف ملابسات سرقة مليون ريال من مندوب شركة طيران
أطاحت شرطة جدة، بعصابة مكونة من 13 شخصًا، وبحوزتهم على مبلغ يزيد عن 100 ألف ريال، ودولارات مزيفة.
بدأت الواقعة، عندما أبلغ مندوب شركة طيران شرطة البلد بجدة، بأنه تعرّض إلى سرقة مليون ريال أثناء توجهه للبنك لإيداع المبلغ، وذلك قبل شهر من الآن.
وكثَّفت الشرطة تحرياتها، حتى توصلت إلى القبض على العصابة وكان من بينهم الشخص المبلغ، والذي تبيَّن أنه شريك معهم واختلق هذه القصة مع عدد من المواطنين وشخصيات من جنسيات عربية وأفريقية.
وسجَّل المضبوطين اعترافاتهم، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ يزيد عن 100 ألف ريال، ومبالغ من الدولارات يشتبه أن تكون مزيفة، إضافة إلى العربات المستخدمة في الجريمة، ومن المقرر أن يتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55893 ] نشر منذ 4 ساعات
الجاني المجني عليه وعصابته ،،،
,, ياليت تقصوا اياديهم من بعد ماتأدبوهم في مزبن الجاني ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35597 ] نشر منذ 3 ساعات
أنصح أصحاب الأعمال ورؤس الأموال
باالتعامل مع المال بأنفسهم
عن طريق الحوالات الداخلية
وأتركوا عنكم الثقة الزائدة في العماله😐
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 ساعات
وربعنا ما يثقو إلا بالأجنبي حلال فيهم عساة كان فاشخ صاحب الشركة زات نفسة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32719 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب