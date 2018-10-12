” المجني عليه جاني ” الشرطة تكشف ملابسات سرقة مليون ريال من مندوب شركة طيران

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة جدة، بعصابة مكونة من 13 شخصًا، وبحوزتهم على مبلغ يزيد عن 100 ألف ريال، ودولارات مزيفة.

بدأت الواقعة، عندما أبلغ مندوب شركة طيران شرطة البلد بجدة، بأنه تعرّض إلى سرقة مليون ريال أثناء توجهه للبنك لإيداع المبلغ، وذلك قبل شهر من الآن.

وكثَّفت الشرطة تحرياتها، حتى توصلت إلى القبض على العصابة وكان من بينهم الشخص المبلغ، والذي تبيَّن أنه شريك معهم واختلق هذه القصة مع عدد من المواطنين وشخصيات من جنسيات عربية وأفريقية.

وسجَّل المضبوطين اعترافاتهم، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ يزيد عن 100 ألف ريال، ومبالغ من الدولارات يشتبه أن تكون مزيفة، إضافة إلى العربات المستخدمة في الجريمة، ومن المقرر أن يتم إحالتهم إلى النيابة العامة.