غرفة الرياض: 251 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت غرفة الرياض، اليوم الجمعة، عن توافر عدد 251 وظيفة للرجال وللنساء من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وأوضحت ” الغرفة ” ، أن العمل لدى 10 شركات بالقطاع الخاص في ” مدينة الرياض ” هي ” شركة الخطوط السعودية للتموين، شركة أمنكو، شركة ديبا العربية السعودية، شركة دار المياسين، فندق الريتز كارلتون، شركة ستيلكيس الجريسي المحدودة، شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع المحدودة، مركز الساعاتي الطبي، مجموعة راز القابضة، شركة الموارد التجارية المحدودة ” .

وبيّنت ” الغرفة ” ، أن مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مشرف تدريب، نجار، حداد، مبلط، دهان، بناء، سباك، كهربائي، فني تركيب جبس، عامل، محاسب، فني حاسب آلي، فني سلامة مهنية، مهندس أعمال مدنية، مهندس تخطيط ومتابعة ميدانية أعمال كهربائية، مشغل مضخات ” .

وتابعت ” الغرفة ” ، أنه من ضمن الوظائف المتاحة ” مشغل محطة مياه، مشغل محطة الغاز، مشرف الخطوط الخارجية والمناهيل للغاز، مشغل غلايات، مشغل ضواغط هواء، مشغل مبردات، فني كهرباء صيانة وإصلاح، فني تكييف، مشرف ميكانيكا تخصص مبردات مياه، فني أعمال ألمونيوم وحديد، مدير التخطيط والمتابعة الميدانية المنطقة التعليمية، رسام، فني سباكة (صيانة وقائية)، فني تكييف إصلاح وتعديلات.

ولفتت ” الغرفة ” ، إلى أنه الوظائف شملت ” مساعد فني تكييف إصلاح وتعديلات، مساعد فني سباكة إصلاح وتعديلات، مساعد فني تكييف (صيانة وقائية)، مشرف تكييف إصلاح وتعديلات، فني أسقف وأرضيات، فني ستائر، فني أعمال ألمونيوم وحديد، مشرف أنظمة اتصالات، فني اتصالات إصلاح (موقع)، فني صيانة وقائية، مشرف أقفال ومفاتيح، رسام معماري، فني إصلاح، فني لوحة تحكم، مشرف مصاعد، قني مصاعد (صيانة وقائية)، فني أبواب تلسكوبية، فني قياسات وتحليل اهتزازات، مهندس مدني، مجدول أعمال، مشرف شبكات، فني كمبيوتر صيانة وقائية.

وأوضحت ” الغرفة ” ، أن الوظائف تضمنت ” فني سباكة إصلاح وتعديلات، فني مضخات إصلاح وتعديلات، فني غاز، فني تركيبات، مشرف ميكانيكا عام، فني معالجة مياه، فني أنظمة إطفاء حريق، فني صيانة موتورات كهربائية (صيانة وقائية)، مشرف كهرباء إصلاح وتعديلات، فني كهرباء ضغط منخفض، فني موتورات كهربائية (إصلاح)، مدير التطوير التنظيمي، مراجع داخلي، محاسب مالي، موظفة استقبال، موظفة مبيعات، محاسبة، مشرفة أغذية ومشروبات، مسؤولة حجوزات، موظفة مكاتب أمامي، مسؤولة موارد بشرية، مسؤولة طلبات، ممرضة، بائعة عطور وتجميل.

وأشارت ” الغرفة ” ، إلى أنه للتقديم والإطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط الأتي:http://www.riyadhchamber.com