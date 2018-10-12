بالفيديو.. ” ماكرون وميشيل عون ” يرقصون على الدبكة بالقمة الفرنكفونية في أرمينيا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يُظهر الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” ، وعقيلته ورئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو ” ، وأمير موناكو ” ألبرت الثاني ” وهم يرقصون مع ضيوف القمة الفرنكفونية في أرمينيا.
وأوضح ” الفيديو ” ، مشاركة الرئيس اللبناني ” ميشيل عون ” في الرقص هو ورئيس الوزراء البلجيكي ” شارل ميشيل ” ، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأرمنية ” نيكول باشينيان ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55892 ] نشر منذ 43 دقيقة
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