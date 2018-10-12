  • الجمعة 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. ” ماكرون وميشيل عون ” يرقصون على الدبكة بالقمة الفرنكفونية في أرمينيا

بالفيديو.. ” ماكرون وميشيل عون ” يرقصون على الدبكة بالقمة الفرنكفونية في أرمينيا

بالفيديو.. ” ماكرون وميشيل عون ” يرقصون على الدبكة بالقمة الفرنكفونية في أرمينيا
برلين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يُظهر الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” ، وعقيلته ورئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو ” ، وأمير موناكو ” ألبرت الثاني ” وهم يرقصون مع ضيوف القمة الفرنكفونية في أرمينيا.

وأوضح ” الفيديو ” ، مشاركة الرئيس اللبناني ” ميشيل عون ” في الرقص هو ورئيس الوزراء البلجيكي ” شارل ميشيل ” ، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأرمنية ” نيكول باشينيان ” .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55892 ] نشر منذ 43 دقيقة

احتماع رقاصين في حفلة شياطين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *