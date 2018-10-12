بالصور.. المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يعاود تدريباته ضمن معسكره بإندونيسيا

نواف السالم(صدى):

عاود المنتخب الوطني تحت 19 عامًا اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة بوغور الإندونيسية، وذلك عقب اللقاء الودي الذي حلّ فيه ضيفًا على منتخب إندونيسيا والذي انتهى بنتيجة 2-1 لصالح الأخضر الأربعاء الماضي، والفترة الحرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الخميس، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

وأجرى المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة حصته التدريبية على ملعب “بادجاجاران بوغور”، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، تلا ذلك مران تخصصي لخطوط الفريق، أعقبها مران على الجمل التكتيكية.

ويواصل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تدريباته مساء يوم غدٍ السبت، ضمن معسكره في إندونيسيا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا سيفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب ماليزيا في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، في حين سيلاقي منتخب الصين في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، ويختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من أكتوبر.